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Giriş Tarihi: 22.10.2026 17:24

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'nın ekibinde yer alacak antrenörler açıklandı.

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AA Futbol
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert

Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz

Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz

Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek

Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner

Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #SERGEN YALÇIN #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu
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