Asensio en az 3 ay, Ake 3 hafta yok

Fenerbahçe'ye pazartesi günü Galatasaray'la oynanacak derbi öncesi kötü haber geldi. Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Ake'nin sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiği, tedavi sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Bu durumda Ake, Galatasaray derbisinin yanı sıra Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarını da kaçıracak. Hollandalı futbolcu daha önce 1 Mart 2025'te ayak ameliyatı olmuş ve 80 gün oynayamamıştı. Son 6 yılda sakatlık yüzünden oynayamadığı gün sayısı 362. Fenerbahçe kulübü, ameliyat olacağı daha önce açıklanan Asenio ile ilgili de bilgilendirme yaptı. İspanyol oyuncunun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ülkesinde kulüp doktoru gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiği ve tedavisinin en az 3 ay sürmesinin beklendiği duyuruldu. Asensio ilk devreyi kapattı

'GÜÇLÜ DÖNECEĞİM'

Asensio, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Geçen sezonun sonunda sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim ama riskleri göze alarak takımıma dönmek için her yolu denedim" ifadelerini kullandı. Son üç haftadır yaşadığı ağrıların, oynamasına izin vermediği için durmaya karar verdiklerini aktaran İspanyol oyuncu şöyle devam etti: "Zor ve sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek için çalışmaya odaklandım. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör