Benjamin Bouchouari: "İkinci maçımızda ikinci galibiyetimizi aldık"

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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili oyuncu Benjamin Bouchouari, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sahalara dönerek yeniden takımına katkı sağlamanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Bouchouari, "Geçen hafta da belirttiğim gibi sahalara dönmekten ve sahada oynayarak takımıma katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim. Hocamız sahada bana şans verdiği sürece hem takımımız hem de kendim adına maksimum seviyede performans sergilemeye çalışıyorum. Bugün de galip geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Hep birlikte mutluyuz" diye konuştu.