Cenk Özkacar: “Burası bizim için bir fırsat”

Trabzonspor forması giyen Cenk Özkacar, Hearts galibiyeti sonrası konuştu.

Cenk Özkacar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mutluyuz. Kazanarak devam ettiğimiz için iyi hissediyoruz. Gayet keyfimiz yerinde. Umarım tüm kulvarlarda Trabzonspor'un hak ettiği yere gelmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

Şu anda belki ligde Konferans Ligi'nde oynadığımız kadar forma bulmuyoruz ama herkes kendini hazır tutuyor. Burası da bizim için fırsat. Mutluyuz. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz, takım savunmasını iyi yaptığımız anlamına geliyor. Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım gol yemeden devam ederiz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör