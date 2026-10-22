Dwight McNeil: "Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk"

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Crystal Palace forması giyen İngiliz oyuncu Dwight McNeil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi bir performans sergilediklerini belirten McNeil, "Bizim için pazar günü yaşananlara kıyasla takımdan iyi bir performans geldi. Özellikle ilk yarıda iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum; gerçekten çok iyi başladık ama devre arasına 1 gol geride girmek bizim için biraz sarsıcıydı. Ancak ikinci yarıda verdiğimiz tepkiyle 2-1 öne geçtik, bunu hak ettiğimizi düşündük ve ardından böyle bir atmosferde böylesine iyi bir takıma karşı şanslar yakalayacaklarını biliyorduk ve birini değerlendirdiler, fakat maçtan çıkarılacak olumlu yönler var" diye konuştu.



"OLABİLDİĞİNCE İLERİ GİTMEK İSTİYORUZ"

Avrupa Ligi'nde bu sezon finale kadar gitmek istediklerini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Kesinlikle, yapabilirsek sonuna kadar gitmeye çalışmak istiyoruz. Bu turnuvanın ve aynı zamanda Premier Lig'i idare etmeye çalışmanın zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu sezon çok fazla maç var, ancak elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz ve dediğim gibi olabildiğince ileri gitmek istiyoruz" dedi.



"OYNADIĞIM EN İYİ ATMOSFERLERDEN BİRİYDİ"

Beşiktaş taraftarları ve stadyum atmosferi hakkında konuşan McNeil, "Şahsen oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi muhtemelen. Dediğim gibi, gelmesi zor bir ortam olacağını biliyorduk ama bence bunu gerçekten çok iyi yaptık" ifadelerini kullandı.



"BİRÇOK İYİ OYUNCULARI OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Oyun içinde başa baş mücadele ettiklerinin altını çizen İngiliz futbolcu, "Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, bunlardan birkaçı Premier Lig'de oynadı, bu yüzden iyi bir ekip olacaklarını biliyorduk ve maçın çoğunda onlarla elimizden geldiğince başa baş mücadele ettiğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör