Harikasın Arda

UEFA Şampiyonlar Ligi
'nin 3. haftasında Real Madrid
, evinde Alman ekibi Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler
'in kaleciden dönen şutunu tamamlayan Bernardo Silva açılış golünü kaydetti. Milli futbolcumuz 52'de ise kendisi fileleri havalandırdı.
İspanyol devinin diğer golleri Mbappe ve Diomande'den geldi. Arda 78 dakika sahada kalırken 3 adam geçmeyle bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca 3 isabetli şutla bu istatistikte de sahanın en iyisiydi. 5 ikili mücadelenin de 4'ünü kazandı. Devler Ligi'nde dün gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Como- Manchester United: 4-1, Club Brugge-Lens: 3-0, Bayern Münih- Arsenal: 2-2, İnter-Shakhtar Donetsk: 1-0, Aston Villa-Viking: 3-1, Real Betis-Feyenoord: 1-0, Sporting-LASK Linz: 2-3.
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Mete Efendioğlu - Editör