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Giriş Tarihi: 22.10.2026

‘İsrail var, Rusya yok! Adil olun!’

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‘İsrail var, Rusya yok! Adil olun!’
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Başakşehir ile Zenit, veteranlar dostluk maçında buluştu. Turuncu-lacivertlilerin 3-2 kazandığı mücadelenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eski futbolcusu Mesut Özil açıklamalarda bulundu. Rus takımlarına yönelik yaptırımların İsrail'e uygulanmaması hakkında Gümüşdağ, "Bu çifte standardı dünya görüyor. Adil değil" dedi. Özil ise "Spor camiası her zaman insanları bir arada tutmuştur. FIFA bu süreçte İsrail takımlarına ambargo uygulamadı ama Rus takımlarına uyguladı. Buradan FIFA'ya seslenmek istiyorum, bu çifte standardı artık bir kenara koyup herkese aynı şekilde davransınlar" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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‘İsrail var, Rusya yok! Adil olun!’
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