Kartal’ın Dolmabahçe’de bileği bükülmüyor

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte bu sene iç sahada oynadığı 9. maçtan da yenilmeden ayrıldı. Süper Lig'de Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'u mağlup etmeyi başaran Kartal, Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove, Kaunos Zalgiris, Marsilya karşısında galip gelirken Crystal Palace ile berabere kaldı.

Beşiktaş, bir sonraki iç saha mücadelesinde ligde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör