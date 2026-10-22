Orkun’suz olmuyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Avrupa Ligi'nde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Palace'ın geçtiğimiz yıl Konferans Ligi'ni kazandığını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Rakibimiz çok güçlü ancak ilk 8'e girebilmek için bu karşılaşmadan puanlar almamız gerekiyor. Bunun için herkes performans göstermeli" dedi.

ÜMİT AKDAĞ 11'DE ŞANS BULABİLİR

Şu ana kadar 1 dakika süre alan Ümit Akdağ'ın, Crystal maçında 11'de sahaya çıkabileceğini vurgulayan deneyimli teknik adam, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Orkun Kökçü için: "Herkesin bildiği gibi Orkun bizim için, takım için çok önemli. Eksikliğini hissediyoruz tabii ki, çünkü gerçekten çok iyi oyuncu. Aramızda olmadığı için üzgünüm. Kendisiyle her gün konuşuyorum, daha iyiye gittiğini söylüyor. Yokluğu fazlasıyla hissediliyor. Umarım hızlı şekilde takıma döner" diye konuştu. Poku hakkındaki soruya da "Projemizin bir parçası. İleride başrol oyuncularından biri olabilir" yanıtını verdi.

'TRABZON MAÇINDAN DERSLER ÇIKARDIK'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini, bunun için de bütün maçları kazanmaları gerektiğini vurguladı. Nijeryalı orta saha, "Trabzonspor maçından gerekli dersleri çıkardık. Crystal Palace karşısında kendimizi göstermeliyiz" diye konuştu.

DEĞİŞİM ZAMANI

HOFFENHEIM maçı kadrosundan 5 oyuncusunu Trabzonspor karşılaşmasında değiştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun, bu akşamki Crystal Palace mücadelesinde de rotasyona gitmesi bekleniyor. Savunmada Ouattara ve Ümit'in ilk 11'de başlaması planlanırken Djalo'nun da formaya ciddi aday olduğu belirtildi. Orta sahada ise Ndidi'nin Salih Özcan yerine sahaya çıkması öngörülüyor. İtaliano'nun hücumda da İlhan Fakılı'yı sağ kanatta değerlendirme ihtimali kuvvetli. İleri uçta ise Trabzon maçında yedek soyunan Hyeon-Gyu Oh'un daha iyi kondisyonda olması sebebiyle Vlahovic yerine şans bulabileceği kaydedildi. Deneyimli çalıştırıcı, sahaya süreceği takıma dair son kararını bugün öğlen saatlerinde ekibiyle birlikte yapacağı son toplantıda kararlaştıracak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör