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Giriş Tarihi: 22.10.2026 22:13

Ozan Tufan: “Çok iyi bir takımımız var”

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, Hearts galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan: Çok iyi bir takımımız var
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Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, Hearts galibiyeti sonrası konuştu.

Ozan Tufan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir grubumuz var. Çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar olan maçlarda bunu gösterdik. Bugün de gol yemeden güzel bir galibiyet aldık. Haftalardır böyle gerçi. Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz. Ofansif olarak da iyi işler yapıyoruz.

Güzel yolda ilerliyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bundan sonra da yine bu şekilde galibiyetler almaya çalışacağız. Gerçekten çok iyi arkadaşlarımız var. Çok iyi bir grubumuz oldu. Çok mutluyum. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olunca, herkesin performansı yükseliyor. Hem arkadaşlarıma hem de teknik ekibe teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Ozan Tufan: “Çok iyi bir takımımız var”
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