Pierre Sage: "Beşiktaş’ı oynatmamaya çalıştık"



"PLANLARIMIZA SADIK KALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Maç öncesinde aldıkları kararları gerçekleştirdiklerini de dile getiren Sage, "Planlarımıza sadık kaldığımızı düşünüyorum. Beraber oynadığımızda aynı konsantrasyona ve aidiyete sahip olduğumuzda istediğimizi yapabiliyoruz. Günün sonunda istediğimiz sonuca ulaşamadık" şeklinde konuştu.



"KAZANMAK İÇİN YETERLİ PERFORMANSI GÖSTERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tecrübeli teknik adam, beraberliğin kendileri için yeterli olmadığını da belirterek, "Ben kazanmak için yeterli performansı gösterdiğimizi düşünüyorum. Fakat Beşiktaş da bu performansı gösterdi. Biz oynatmamaya çalıştık, amacımız buydu" diye konuştu.



"KIRMIZI KART SONRASINDA PLANIMIZDA DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

"Beşiktaş'ın rotasyonlu bir kadroya sahaya çıkması size sürpriz oldu mu?" sorusunu ise Sage, şöyle cevaplandırdı:

"Oyuncuların oynadıkları maçlardan sonra kendilerine gelmeleri gerekiyor toparlanmak için. Birinci yarıda daha az bağlantı ve daha az topla buluşmalar gerçekleşti. Fakat günün sonunda maç 2-2 bitti. Oyuncu değişikliklerini kazanmak için gerçekleştirdik. Kırmızı kart sonrasında da planımızda elbette değişiklikler oldu."



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör