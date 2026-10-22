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Giriş Tarihi: 22.10.2026 13:10 Son Güncelleme: 22.10.2026 13:15

Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Şansalan

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK: Melek Dakan

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK: Mehmet Türkmen

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Başakşehir: Ümit Öztürk

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
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