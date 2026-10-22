Thomas Reis: “Tercih yapmak kolay değil”

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Hearts'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Thomas Reis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Takıma tebrikler ve teşekkürler. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında maça girmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçı düşününce, tamamıyla yeni bir orta sahadan bahsedebiliriz. Tim haftalar sonra ilk kez 11'de başladı. Çok kolay değildi yeni bir orta saha ile maça girebilmek. Penaltı ile öne geçtik. İkinci yarıda bir gol daha bularak kontrolümüz altında maçı tamamladık. Sonrasında fırsatlar da bulduk ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.