SON DAKİKA! Trabzonspor – Hearts | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.
Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR XI: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Cabral, Mendy, Bouchouari, Folcarelli, Saviolo, Salah, Dju.
HEARTS XI: Reus, Borchgrevnik, Mccart, Miller, Braga, Guendouz, Wilson, Magnusson, Altena, Walcott, Mato.
Bordo-mavili takımda müsabaka öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ
Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla Konferans Ligi'nde 10. kez sahne alacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen Karadeniz ekibi, bugüne kadar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer, 11 gol kaydederken, 14 gol yedi.
29 YIL SONRA İSKOÇ RAKİP
Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya temsilcisine karşı Avrupa kupalarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası'nda Dundee United ile oynadı. İskoç ekibiyle yaptığı ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.