SON DAKİKA! Trabzonspor – Hearts | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla Konferans Ligi'nde 10. kez sahne alacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen Karadeniz ekibi, bugüne kadar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer, 11 gol kaydederken, 14 gol yedi.