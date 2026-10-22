Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! "Kim gerekiyorsa alacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Doğan hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynamak istediklerini söyledi.
Thomas Reis'le beraber yeni bir döneme başladıklarını kaydeden Doğan, yeni teknik ekiple başarılı gittiklerini kaydetti. Doğan, "Thomas Reis'ın enerjisi oyunculara da yansıyor" dedi.
"SALAH HEM TRABZONSPOR'A HEM DE TRABZON ŞEHRİNE ÇOK DEĞER KATTI"
Ertuğrul Doğan, bordo-mavili ekibin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'tan övgüyle söz etti. Doğan, "Salah geldiği ilk günden itibaren çok mutlu. Hem Trabzonspor'a hem de Trabzon şehrine çok değer kattı. İyi ki bizimle" dedi.
"DEVRE ARASI TRANSFERİNDE KİM GEREKİYORSA ONU ALACAĞIZ"
Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, ara transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise şunları dile getirdi:
"Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin raporları var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa onu alacağız. Alacağız kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz."
SORU: "YENİ MUHAMMED SALAH'LAR GÖRECEK MİYİZ?"
"Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan, isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım. Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim."