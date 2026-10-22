Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! "Kim gerekiyorsa alacağız"

SORU: "YENİ MUHAMMED SALAH'LAR GÖRECEK MİYİZ?"

"Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan, isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım. Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör