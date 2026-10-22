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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:37

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak.

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İHA
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile oynayacak. Trabzonspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Çorum FK

26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - Başakşehir
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #GALATASARAY #TRABZONSPOR #SAMSUNSPOR #ERZURUMSPOR FK #AMED SPORTİF FAALİYETLER
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
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