Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış müsabakasında Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile oynayacak. Trabzonspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler
25 Ekim Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Çorum FK
26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - Başakşehir
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe