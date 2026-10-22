Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Alanyaspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile oynayacak. Trabzonspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta programı şöyle:



Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor



24 Ekim Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK

19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler



25 Ekim Pazar

16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

19.00 Göztepe - Çorum FK



26 Ekim Pazartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir

21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör