Vincenzo Italiano: "Önemli bir puan aldık"





"MIRETTİ, 1-2 HAFTA OYNAYAMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Karşılaşmanın 39. dakikasında Miretti'nin sakatlanarak yerini Salih Özcan'a bırakması hakkında Vincenzo Italiano, "Takvim olarak çok fazla yakın maçlar var. Bu durumda sakatlık tehlikesi olabiliyor. Geçen hafta Hoffenheim da Orkun'u kaybettik. Bu maçta da Miretti sakatlandı. 1 veya 2 hafta oynayamayacak gibi görünüyor. Rotasyon yapmak gerekebiliyor. Her oyuncuyu da oyunun içine almak gerekiyor. Taraftarlarımız da en iyi performansı izlemek için geliyor. Bizler de onları gururlandırmak için baskın olmak için çaba gösteriyoruz. Şu anda gruptan çıkabilecek potansiyeldeyiz. Önümüzde ligde de zorlu bir maç oynayacağız. Kazanarak en şekilde işimizi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.