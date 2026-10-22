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Giriş Tarihi: 23.10.2026 00:40

Wilfried Ndidi'den gol sevinci itirafı!

Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 kaldığı mücadelede açılış golünü kaydeden Ndidi, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Wilfried Ndidi’den gol sevinci itirafı!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Wilfred Ndidi, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren Nijeryalı futbolcu, ilk yarıya yavaş başladıklarını ancak sonrasında oyunun kontrolünü ele alarak golü bulduklarını söyledi.

"İYİ BİR MAÇ OLDU"

Ndidi, "Bugün iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı yavaş başladık ama momentumu yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarıda da benzeri oldu. Genel olarak iyi bir maçtı." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR CAMİA"

Beşiktaş'ın gelişiminden ve takımın mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Ndidi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş büyük bir camia. Büyük ligden gelen takımlara karşı kendimizi gösteriyoruz. İyi yoldayız, herkes çalışıyor. Herkes mücadele ediyor. Her şey harika gidiyor."

GOL SEVİNCİNİ ANLATTI

Crystal Palace karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Ndidi, gol sevincine ilişkin de konuştu. Nijeryalı futbolcu, "Aslında kendimi tebrik ediyordum, bravo diyordum kendime." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Wilfried Ndidi'den gol sevinci itirafı!
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