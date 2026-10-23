Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ake yerine 2 seçenek!
Giriş Tarihi: 23.10.2026

Ake yerine 2 seçenek!

Sol stoper arayışına giren İsmail Kartal, Skriniar- Oppong tandemini ya da Archie Brown’u merkeze çekip Levent’i solda oynatmayı değerlendiriyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Samet YÜKSEL
Ake yerine 2 seçenek!
  • ABONE OL

Nathan Ake'nin, Slavia Prag maçındaki sakatlığı F.Bahçe'de planları bozdu. Tüm karşılaşmalarda forma giyen tek oyuncu olan Hollandalı'nın yokluğunda Galatasaray derbisi öncesinde savunmanın sol stoper pozisyonu için arayış başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Deneyimli çalıştırıcının vereceği karar, sarı-lacivertli ekibin defans hattındaki yerleşimini de doğrudan etkileyecek. İlk seçenek, Skriniar ile Oppong'un stoper tandemini oluşturması. Bu formülle G.Saray'ın hücum gücü karşısında savunma dengesini korumak isteyen Kartal'ın üzerinde durduğu ikinci ihtimal ise Archie Brown'un sol stopere çekilmesi ve Levent'in sol bekte görevlendirilmesi. Bu senaryoda Levent ile savunmanın solundaki denge korunmaya çalışılacak.

10'SUZ OLMAZ!
FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşısında 10 numara pozisyonunda değerlendirdiği Mason Greenwood'un performansından memnun kalmıştı. Galatasaray derbisinde de aynı formül uygulanacak. Hücum gücünü yetenekli oyuncu üzerinden şekillendirmeyi planlayan deneyimli teknik adam, İngiliz futbolcunun hem gol yollarında hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda belirleyici olmasını hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #NATHAN AKE #İSMAİL KARTAL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ake yerine 2 seçenek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA