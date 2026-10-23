Ake yerine 2 seçenek!

Nathan Ake'nin, Slavia Prag maçındaki sakatlığı F.Bahçe'de planları bozdu. Tüm karşılaşmalarda forma giyen tek oyuncu olan Hollandalı'nın yokluğunda Galatasaray derbisi öncesinde savunmanın sol stoper pozisyonu için arayış başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, iki farklı seçenek üzerinde duruyor. Deneyimli çalıştırıcının vereceği karar, sarı-lacivertli ekibin defans hattındaki yerleşimini de doğrudan etkileyecek. İlk seçenek, Skriniar ile Oppong'un stoper tandemini oluşturması. Bu formülle G.Saray'ın hücum gücü karşısında savunma dengesini korumak isteyen Kartal'ın üzerinde durduğu ikinci ihtimal ise Archie Brown'un sol stopere çekilmesi ve Levent'in sol bekte görevlendirilmesi. Bu senaryoda Levent ile savunmanın solundaki denge korunmaya çalışılacak.

10'SUZ OLMAZ!

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşısında 10 numara pozisyonunda değerlendirdiği Mason Greenwood'un performansından memnun kalmıştı. Galatasaray derbisinde de aynı formül uygulanacak. Hücum gücünü yetenekli oyuncu üzerinden şekillendirmeyi planlayan deneyimli teknik adam, İngiliz futbolcunun hem gol yollarında hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama konusunda belirleyici olmasını hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör