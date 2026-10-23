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Giriş Tarihi: 23.10.2026

Barış Alper, F.Bahçe'yi kaçırabilir

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Barış Alper, F.Bahçe’yi kaçırabilir
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Galatasaray'da sezona kötü başlayan ancak milli aradan sonraki 4 maçta olumlu performans sergileyen Barış Alper Yılmaz için şok bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki sol kanadın geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kazanılan Lille mücadelesinde ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yapıp sahaya çıktığı öğrenildi. Barış'ın pazartesi günkü F.Bahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak tetkikler sonucu belli olacak. Yıldız futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist sergiledi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY #BARIŞ ALPER
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Barış Alper, F.Bahçe'yi kaçırabilir
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