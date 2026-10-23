Barış Alper, F.Bahçe’yi kaçırabilir

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ancak milli aradan sonraki 4 maçta olumlu performans sergileyen Barış Alper Yılmaz için şok bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki sol kanadın geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'nde 4-2 kazanılan Lille mücadelesinde ağrıları olmasına rağmen fedakârlık yapıp sahaya çıktığı öğrenildi. Barış'ın pazartesi günkü F.Bahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak tetkikler sonucu belli olacak. Yıldız futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist sergiledi.

Torreira'dan İcardi'ye selam!

G.SARAY'IN üçüncü golünde imzası olan Torreira'nın gol sevincinde adresinin Mauro İcardi olduğu öğrenildi. Eski takım arkadaşının, Manchester United deplasmanında yaptığı ikonik sevince göndermede bulunan Torreira'nın, Arjantinli'ye selam yolladığı ortaya çıktı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör