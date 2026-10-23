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Giriş Tarihi: 23.10.2026

Bu 11 ile çıkmak zorundaydık

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Bu 11 ile çıkmak zorundaydık
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, oyuncularını verdiği mücadeleden dolayı kutladı. Deneyimli çalıştırı, "Kaliteli futbolcuları olan iyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda iyi başladık ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ve sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. 10 kişi kalmamıza rağmen 1 puan almayı başardık. Çok zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu. İtaliano, 'Beşiktaş 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti?' sorusuna ise "Burada önemli olan kaybetmemekti ve bu devamlılığı sürdürmekti. 1 puan kazanmak da bizim için önemli. Bu 11'le çıkmakta zorunluyduk çünkü sakatlık riski olabiliyor. Miretti sakatlandı, geçen hafta da Orkun sakatlandı. Maçlarımız gerçekten zor. Avrupa'da yenilgimiz yok ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" cevabını verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ
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Bu 11 ile çıkmak zorundaydık
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