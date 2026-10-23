Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan

G.Saray-F.bahçe derbisinin hakemi belli oldu. Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak kritik karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlah'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. 4. Hakem ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Karaoğlan iki takım arasındaki derbilerde iki kez görev yaptı. 10 Nisan 2022'deki mücadeleyi F.Bahçe 2-0 kazanırken, 21 Eylül 2024'teki müsabakadan G.Saray 3-1 galip ayrıldı. Cim Bom, Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı 23 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Kanarya ise 24 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



GÖRÜŞ

Mustafa ÇULCU

Atilla Karaoğlan, sürpriz değil bankoydu. Kariyeri bu maçı yönetmeye uygun, deneyimi var. Daha az eleştiri alarak ve yıpranmadan bu maça geldi. Bu derbiler hep zor geçer. Dünyanın ilgi duyduğu derbiyi yönetmek Karaoğlan için onurdur. Maçı iyi yöneteceğini düşünüyorum. Avrupa'da da maç yönetecek onun da morali olur. Son haftalardaki kaoslardan sonra hakemlerin silkelenip çıkış ışığı olarak göreceği bir hafta olacak. Atilla Karaoğlan'ın yönetimi, sadece kendi başarısı değil tüm hakemlerin nereye geldiği ve nereye gideceğinin referansı olur. Sorumluluk altında maç yönetecek. Hakemi değil maçı konuşalım. Saha- VAR uygulamalarında futbolun olması gerekeni olsun. Karar anlarında sahneye çıkıp sonrasında kaybolmalı. Olması gereken yerde evrensel kuralların gereğini yapıp ardından kenara çekilmeli. Hakemlerin üstündeki baskının kalktığını düşünüyorum. Giden MHK başkanı, hakemler üzerinde baskıydı. Bu durum geçici değil kalıcı olmalı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör