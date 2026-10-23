Doğan: Ronaldo neyse Salah da o!

Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan
, Salah'ın kulübe ve şehre büyük katkı sağladığını belirtirken oyuncusunu yer göğe sığdıramadı. Mısırlı yıldız için "Kariyerinde her türlü başarıyı yakaladı" diyen Doğan, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde... Böyle bir oyuncuyu almak çok önemli. Geldiği ilk günden beri mutlu. Allah nazardan saklasın.
Çok istekli ve çok değerli bir isim. Şehre, Trabzonspor'a büyük katkı yaptı"
ifadelerini kullandı. "Yeni Salah'lar görecek miyiz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bizi zirveye taşıyacak isimler alacağız. Aklımızda isimler var.
Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi bozmamak lazım. Kim gerekiyorsa alacağız. Borcu durdurmasaydık, en borçlu takım olacaktık. Hata yapmazsak güzel günler göreceğiz."
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör