Eleştirilere açığım antrenmanlıyım!

A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın düzenlenen imza töreninde ilk mesajlarını verdi. 53 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: "Kariyerimin en önemli günlerinden biri. A Milli Takım her şeyin üzerinde. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Artık halkın teknik direktörüyüm. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası önemli. 4 yıllık süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum."

SONUÇ GELİRSE SORUN OLMAZ

Sergen Yalçın, hocanın Türk olmasının önemli olduğuna vurgu yapıp, "En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız. Eleştiri olacak, buna açığım ve antrenmanlıyım. Kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, ne olacağını göreceğiz. Bizim yaptığımız iş sonuç odaklı. Sonuç gelirse sorun olmaz. A Milli Takımı, oyuncularla birlikte olmak istediği yere getireceğimize inanıyorum" dedi.

BERKE GELMEYE CAN ATIYOR

Yalçın, bazı oyuncularla konuştuğu bilgisini verip, "Fikir alışverişi yaptık. Uluslar Ligi'nde durumumuz iyi değil. O planları bugünden sonra yapacağız. Oyuncularla ve formatla ilgili başka bir gün konuşuruz. Berke Özer konusunda bizden önce yaşanan bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Berke de Milli Takım'a gelmeye can atıyor. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Hepsini kolaylıkla çözebiliriz. Genç oyuncularımızı yeniden Milli Takım'a kazandırmak da bizim görevimiz" diye konuştu.

DELİKANLILIĞINA GÜVENİYORUM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın tercihini şöyle anlattı: "Vincenzo Montella'nın hakkını yemeyelim. Çalıştığı sürede başarılar elde etti, teşekkür ediyorum. Yabancı teknik adam da getirebilirdik. Bütün listelere baktım ama Sergen Yalçın hiç yoktu... Keramet herhalde burada... Haydi 1'e veya 2'ye yazmadınız... 6 veya 7. sıraya da mı yazılmazdı? Delikanlılığına ve futbol zekasına güveniyorum. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam. Hem hocalık, hem de ağabeylik yaparak başarılı olacağını düşünüyorum. Futbol zekası hakkında konuşabilecek biri yok. Hakkında konuşanlar var. Kendisi çok çalışarak kim olduğunu göstermeli."



İŞTE TEKNİK EKİP:

Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü), Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör), Prof.Dr Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü), Dr.Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü), Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü), Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti), Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti), Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti).

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör