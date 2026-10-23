Galatasaray, yeni Mertens’i buldu: Aleksey Batrakov!

Sporting (3-1) ve Barcelona (4-1) hezimetlerinin ardından Fransa'da Lille'e kükreyen G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde kendini hatırladı. F.Bahçe derbisi öncesi moral kazanan sarı kırmızılılarda yeni transfer Aleksey Batrakov, ilk yarının sonunda attığı beraber lik golüyle takımını havaya soktu.

Rus 10 numara, bonservisine verilen 25 milyon Euro'luk yatırımın cevabını sahada verdi. 55 milyon Euro çıkış maddesi bulunan genç yetenek, son 4 maçta skora 3 kez (2 gol-1 asist) katkıda bulundu.

10 NUMARA SORUNUNA İLAÇ OLDU

G.Birliği maçında ki son dakika golünün başlangıcını rakip atağı keserek yaptı. Ligde Kasımpaşa sınavında asist yaparken Devler Ligi vitrininde Barcelona ve Lille ağlarını havalandıran Batrakov, Okan Buruk'un da 10 numara sorununa ilaç oldu.

MERTENS AKILLARA GELDİ

Sahada takımını yöneten, isabetli pas karnesiyle fark yaratan 21 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da 3 şampiyonluk yaşayan ve geçen sezon boşluğu doldurulamayan Dries Mertens'i hatırlatılıyor.

Kemerburgaz'da çok sevilen Batrakov, Lille maçının sonunda da taraftara üçlü çektirerek sevincini katladı

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör