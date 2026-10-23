Hem geçen sezonun tamamı hem de bu dönemki performansı ile Lille'in en iyilerinden olan Berke Özer, Fransız basınına göre G.Saray maçındaki yenilginin en önemli sorumlusu oldu. L'Equipe, Diaoune'nin golleriyle takımını sırtladığını ancak Berke'nin özellikle üçüncü goldeki hatasının mağlubiyete neden olduğunun altını çizdi. Maçla ilgili olarak, "G.Saray, Lille'i ezdi" yorumu yapılırken "G.Saray hücumcularının baskısı savunmadaki eksikleri örtbas etmeyi engelledi" ifadeleri kullanıldı. Liberation Gazetesi "Ligue 1 iflas etti, Lille evinde yenildi" başlığını seçerken Le Parisien "G.Saray kazandı, Lille'in düşüşü sürüyor" dedi. Le Monde "Lille için kâbus, G.Saray geldi, yendi" manşeti atıldı.

Golleri ikinci kattan!

Batrakov'un performansı ülkesi Rusya'da alkışlarla karşılandı. Oyuncunun, Barcelona'nın ardından Lille'e de gol atması Rus medyasında manşetlere taşındı. Sport Express, "Batrakov'un inanılmaz yeteneği! Kısa boyuna rağmen nasıl bu kadar kafa golü atıyor" başlığını atarken "Tipik bir futbol olayı gibi görünebilir ancak işin içinde bir sürpriz var. Batrakov sadece 1.73 boyunda ve bu, profesyonel kulüp kariyerindeki altıncı kafa golü. Aleksey'in attığı her beş golden biri ikinci kattan geliyor" ifadeleri kullanıldı. Gazeta ise "Muhteşem geri dönüş zaferi. Batrakov golü attı ve takımını kazandırdı. Batrakov olmadan bu geri dönüş olmazdı" ifadeleri kullanıldı.

Kale yine düştü

LILLE deplasmanından zaferle dönen Galatasaray, buna rağmen kalesini yine kapatamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 maçta da ağlarını düşüren Aslan, bir çözüm bulamıyor. Cimbom; Sporting'in 3, Barcelona'nın 4, Lille'in de 2 golüne engel olamadı. Değişen savunma oyuncularını göz önüne alan Galatasaray teknik heyeti, bu duruma çare arıyor.

Aklı PSG maçında

GOLÜ sonrası eski takımı Lille tribünlerine kalp işareti gönderen Osimhen, Devler Ligi'ndeki yol haritalarını anlattı: "PSG ile Barcelona dünyanın en iyi takımları. O maça kadar işimizi garantilemek istiyoruz. PSG'de oynayan eski arkadaşlarımı görmek güzel olacaktır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör