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Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:27

Manisa FK'de rota Nestor El Maestro!

Trendyol 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve teknik direktörü Ahmet Pektaş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro ile görüşmelere başladı.

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DHA
Manisa FK’de rota Nestor El Maestro!
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'de Ahmet Pektaş'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Nestor El Maestro gündeme geldi.

Siyah-beyazlıların 43 yaşındaki teknik adamı Manisa'ya davet ettiği, son görüşmelerin ardından işin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Anorthosis'i çalıştıran Maestro, 2021-2022 sezonunda ülkemizde de görev aldı. O sezon Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'yi çalıştıran Maestro, sarı-kırmızılılarda toplam 28 resmi maça çıktı.

Nestor El Maestro 28 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MANİSA FUTBOL KULÜBÜ #1 İNCİ LİG
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Manisa FK'de rota Nestor El Maestro!
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