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Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:12

Süper Lig'de 9.hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 9.hafta heyecanı, bugün saat 20.00'de oynanacak Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

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AA
Süper Lig’de 9.hafta başlıyor! İşte program...
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Trendyol Süper Lig'e 9.hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şu şekilde:

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

Yarın:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Süper Lig'de 9.hafta başlıyor! İşte program...
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