Süper Lig’de 9.hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'e 9.hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şu şekilde:
Bugün:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
Yarın:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)