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Giriş Tarihi: 25.10.2026 16:12

Batman Petrolspor'dan müthiş geri dönüş!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

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Batman Petrolspor’dan müthiş geri dönüş!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü maçta, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 galip gelmeyi başardı.

Stad: Batman Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz ve Mehmet Dura.

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Karahan Yasir Subaşı (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Metehan Mert, Jin-Ho, Biron, Oğuç Gürbulak (Dk. 77 Cissokho), Ömürcan Artan, Macedo, De Sousa, Polat Yaldır (Dk. 72 Gökhan Karadeniz), Sami Gökhan Altıparmak

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro (Dk. 93 Burak Çoban) Mikail Okyar (Dk. 46 Ferhat Yazgan), Janvier, Kaku (Dk. 77 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 67 Zeqiri), Faye, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Samudio), Furkan Orak

Goller: Dk. 50 Kanga Kaku, Dk. 62 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 85 Pedrinho, Dk. 91 Biron (Batman Petrolspor)

Sarı Kartlar: Dk. 15 Furkan Orak, Dk.71 Erdem Canpolat, Dk. 75 Kanga Kaku, 83 Furkan Orak, Dk. 83 Mor Faye, Dk. 94 Bahadır Öztürk (Turka Esenler Erokspor), Dk. 16 Jin-Ho, Dk. 72 Sami Gökhan Altıparmak (Batman Petrolspor)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Batman Petrolspor'dan müthiş geri dönüş!
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