İspanya La Liga'da El Clasico zamanı geldi… Barcelona bugün sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. TSİ 23.00'te başlayacak dev mücadele öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Rakibin en büyük silahı Lamine Yamal'a önlem almak için temel kimliklerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Sadece 3 aydır birlikte çalışıyoruz; hazırlık döneminde oyuncular kademeli gruplar halinde geldi ve ardından da milli takım arası vardı. Henüz tam bir takım değiliz" dedi.

DÜNYA BU MAÇTA DURUR

"Barcelona'nın zayıf noktası savunma, bu yüzden daha fazla hücum mu yapacaksınız?" şeklindeki soruya gülerek, "Zekisin ama ben aptal değilim" yanıtını veren tecrübeli hoca, "Sezonda en az iki tane El Clasico oluyor, teknik direktörün kim olduğu önemli değil, önemli olan Clasico'nun küresel ölçeği. Dünyada başka önemli maçlar da var, ama bu tek ve eşsiz Clasico'dur; dünya bu maçta durur" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER 11'DE OLACAK

Real Madrid'in Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Jose Mourinho kadrosunu belirledi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Portekizli çalıştırıcı, üzerinde durduğu üç farklı kadro seçeneğinde de milli futbolcu Arda Güler'e yer verdi. Genç yıldızın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.