Ben yollamam isterse kendi gider

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. G.Saray derbisi öncesi teknik direktör İsmail Kartal'a destek veren Başkan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Bir daha divan kuruluna gelmeyeceğim. Buradaki herkes benim başımın üzerinde. Buraya gelip dinleyeceksiniz, kürsüye çıkıp soracaksınız 'Bu nedir?' diye. Ben mayıstan sonra yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem. 60 bin 65 üyemiz var. 6 bin kişi aidat ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. 5 bin 416'sı divana katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Sabah 318 kişiydi, şimdi 350 kişi. Niye geleyim!

6 GOL YEMEMELİYDİK AMA OLABİLİR, HATADIR

'Aziz Yıldırım 600 milyon Euro borç bıraktı' dediler ya, Aziz Yıldırım olmasaydı bugünleri göremezdiniz. Ataşehir'i, Kayışdağı'nı sattınız. Stat yaptım, stadın isim hakkını, kombinelerini sattınız.

Bugün ligde bir kopma var mı? Bizim üzüleceğimiz bir durum var mı? 2010'da devlet büyüklerinden birisi bana, 'Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?' dedi, 'Şampiyon olacağız' dedim. 8-9 puan farkla gerideyken söyledim bunu. 2011'de şampiyon olduk. Şimdi yine söylüyorum, biz bu sene şampiyon olacağız, inanın.

Aston Villa'dan 6 gol yedik, yemememiz lazımdı. Oyuncu bireysel hata yapmış, bu hataların sonucu 3 gol yemişiz. Ama olabilir, hatadır. Ben Türkiye'yi gezip 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım' dedim. Sonrasında 'Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız' dedim. 18 yıl sonra katıldık. Bundan dolayı 26 milyon Euro kulübe para geldi.

KARTAL KAFAMDA YOKTU

İsmail Kartal kafamda yoktu, Aykut Kocaman'ı getirmemek için her toplantıda laf söylemediniz mi? İsmail Kartal'ı getirin demediniz mi? Ne istiyorsunuz? Mayıs geldiğinde başarısızsa, benim gelmeyeceğim gibi bir daha buraya gelemez.

Liverpool gelecek, onu yeneriz. Pazartesi (yarın) G.Saray'ı yeneriz, 1. ya da 2. oluruz. Daum döneminde 11 puan geriye düşmüştük. Sonra Beşiktaş'ı deplasmanda yendik, şampiyon olduk.

Slavia Prag maçında tribünler 'İsmail Kartal istifa' diye bağırdı. İsmail Kartal'ı ben göndermem. Kendisi gitmek istemediği sürece ben yollamayacağım. 8 senedir niye hesap sormadınız? Bir maçta berabere kalınca herkes ayağa kalktı. Mayısta bir şey olmazsa ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da yollarsınız.

'ASENSİO' DİYE BAĞIRIYORDUNUZ

Asensio diye bağırmıyor muydunuz, Konya maçında hoca oyuna almadı diye bağırmadınız mı? Adam sakat. En son müdahil oldum, açıklama yapın dedim.

Almışsınız Guendouzi 50 milyon, Kante 60 milyon! Hadi gönderin, nasıl göndereceksiniz? Biz konuşmuyoruz diye sallıyorlar bilmeden! Ben mi aldım bu oyuncuları?

MALTEPE'DE 75 BİN KİŞİLİK STAT TEKLİFİ

(F.Bahçe'nin Maltepe'de yapılacak yeni bir stada taşınacağı iddiasıyla ilgili) Bir stat meselesi var. Bizden önceki yönetimlerden bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. Türkiye ile İtalya, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı birlikte yapacak. Devlet, final maçının Türkiye'de oynanması için 75 bin kişilik bir stat üzerinde çalışıyor. Mevcut stadın büyütülmesiyle ilgili projeleri bakanlığına verdik. Ankara'ya gittik, Sayın Bakan'la konuştuk. Konu tekrar açıldı, 'Arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim, Kadıköy'den çıkıp buraya gelin' dediler. 'Ben F.Bahçe'nin menfaatine olmayan bir şeye evet demem' dedim. Ancak menfaat görürsem bunu kongreye götürürüm.

F.BAHÇE'NİN BORCU 36 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

F.Bahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon Lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 13 milyar 935 milyon Lira, birikmiş özkaynak zararının 278 milyon lira olduğunu duyurdu. Toplam borcun 36 milyar 384 milyon lira olduğu aktarıldı.

BAŞKAN DERBİYE GİTMİYOR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere yalnızca 1 maçta takımını yalnız bırakan sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, kritik müsabakada yarın RAMS Park tribünlerinde olmayacağı öğrenildi.

YÖNETİMDEN BÜYÜK JEST

F.Bahçe yönetimi, tesislerde yapılan yenileme yatırımlarının ve yapımı süren Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetinin tamamını üstlendiğini duyurdu. Sponsorluk görüşmeleri devam eden Dereağzı Metin Aşık Tesisleri'nin ise bu kapsamın dışında olduğu belirtildi. Böylelikle söz konusu yatırımlar nedeniyle kulübe mali yük getirilmemiş olacak.