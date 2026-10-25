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Giriş Tarihi: 25.10.2026 18:56

Bernd Storck: İleriye bir türlü topu taşıyamadık!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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AA
Bernd Storck: İleriye bir türlü topu taşıyamadık!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, duran toptan yedikleri gollerin kendilerine yakışmadığını söyledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Storck, çok zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını vurguladı.

Konyaspor'un maçta iyi oynadığını anlatan Storck, "Ne yazık ki ilk yarıdaki önemli iki oyuncumuzu kaybetmemiz organizasyonumuzu kaybetmemize yol açtı. Defansif ve orta saha olarak aslında fena bir oyun ortaya koymuyorduk. Ancak ileriye bir türlü topu taşıyamadık. İleride iyi değildik. Oyunu kuramadık." diye konuştu.

Storck, Konyaspor'un baskılı oynadığını dile getirerek, "İleride oyun kurmamıza engel oldular. İlk yarı sadece bir şansımız vardı, ne yazık ki değerlendiremedik. İki kornerden, duran toptan iki gol yememiz bize yakışmadı. Herkesin ceza sahası içinde adamı vardı ve bu gollerin olmasını engellememiz gerekiyordu. Tabii ki duran top haricinde de rakibimiz şanslar yakaladı. Kalecimiz orada iyi iş yaptı." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KONYASPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Bernd Storck: İleriye bir türlü topu taşıyamadık!
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