Bu maçı asla kaçıramam!

G.Saray'ın yıldızı Rafael Leao
'yu derbi öncesi hırs bastı. Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille sınavında forma giyemeyen Portekizli sol kanat, gözünü Fenerbahçe
mücadelesine dikti. Takımın taktik idmanında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak kritik mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor.
Teknik direktör Okan Buruk
ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Leao'nun, "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi. 53 yaşındaki hocanın da "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin"
cevabını verdiği belirtildi. Buruk'un, sağlık heyetinin raporuna göre hareket edeceği, bir aksilik olmazsa Rafael Leao'yu hamle oyuncusu olarak kullanacağı bildirildi.