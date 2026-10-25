Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu maçı asla kaçıramam!
Giriş Tarihi: 25.10.2026

Bu maçı asla kaçıramam!

Lille karşısında forma giyemeyen Leao’nun gözü F.Bahçe derbisinde. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Portekizli yıldız, Okan Buruk ile yüz yüze görüşme yaptı. “Sahada olmak için her şeyimi vereceğim” diyen 27 yaşındaki yetenek, hamle oyuncusu olarak kadroda yer alacak

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞDAŞ HALICI
Bu maçı asla kaçıramam!
  • ABONE OL
G.Saray'ın yıldızı Rafael Leao'yu derbi öncesi hırs bastı. Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille sınavında forma giyemeyen Portekizli sol kanat, gözünü Fenerbahçe mücadelesine dikti. Takımın taktik idmanında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak kritik mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Leao'nun, "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi. 53 yaşındaki hocanın da "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin" cevabını verdiği belirtildi. Buruk'un, sağlık heyetinin raporuna göre hareket edeceği, bir aksilik olmazsa Rafael Leao'yu hamle oyuncusu olarak kullanacağı bildirildi.

#RAFAEL LEAO #FENERBAHÇE #OKAN BURUK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu maçı asla kaçıramam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA