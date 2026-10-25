CANLI | LaLiga’da Barcelona – Real Madrid derbisi! Arda Güler sahada

Barcelona, LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid'i konuk edecek.
Dev karşılaşma Camp Nou'da oynanacak.
Barcelona – Real Madrid maçında Juan Martinez Munuera düdük çalacak.
El Clasico heyecanı saat 23.00'te başlayacak.
Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Raphinha.
Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Diomande, Mbappe.