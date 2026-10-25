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Giriş Tarihi: 25.10.2026 21:48 Son Güncelleme: 25.10.2026 21:52

CANLI | LaLiga’da Barcelona – Real Madrid derbisi! Arda Güler sahada

LaLiga’nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. El Clasico heyecanını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | LaLiga’da Barcelona – Real Madrid derbisi! Arda Güler sahada
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Barcelona, LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid'i konuk edecek.

Dev karşılaşma Camp Nou'da oynanacak.

Barcelona – Real Madrid maçında Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

El Clasico heyecanı saat 23.00'te başlayacak.

Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Barcelona: Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Raphinha.

Real Madrid: Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Diomande, Mbappe.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LALİGA #BARCELONA #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #EL CLASİCO

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CANLI | LaLiga’da Barcelona – Real Madrid derbisi! Arda Güler sahada
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