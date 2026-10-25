Derbinin zaferi 15 dakikada gizli

Herkes susacak, futbol konuşacak. G.Saray ile F.Bahçe, ligde yarın Ali Sami Yen Spor Kompeksi'nde kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Lille zaferinin moralini arkasına alan Cimbom, kazanıp farkı açmayı hedefliyor. Slavia Prag beraberliğiyle galibiyeti avuçlarından kaçıran Kanarya, yara sararak zirveden kopmak istemiyor. SABAH Spor, iki takımın röntgenini çekti:

HAVA HAKİMİYETİ EV SAHİBİ EKİBİN

F.Bahçe maç başına attığı 2.75 gol, 2.48 beklenen gol (xG) değerleriyle ligin tepesinde bulunuyor. G.Saray da 22.3 şut, 7.6 isabetli şut, %60.3 topla oynama ve 14.5'lik hava topu hakimiyetiyle en önde olarak fark yarattı.

G.SARAY MAÇLARDA SONRADAN AÇILIYOR

G.Saray, ligde 17 golünün 11'ini ikinci devrelerde ağlara yolladı. Son 15 dakikada tam 5 gol kaydetti. F.Bahçe ise filelere gönderdiği 22 golün 13'ünü ilk yarılarda attı. İlk 15 dakika içinde 6 golle rakiplerinin gardını düşürdü.

GÖZLER GOLCÜLERDE

İki takımda da golcüler kritik rol oynayacak. G.Saray'da sakatlıktan yeni çıkan Osimhen, ligde 19 isabetli şutta 6 gol kaydederken 68 dakikada bir ağları havalandırdı. F.Bahçe'nin forveti Vedat, 7 golünü 14 isabetli şutta attı ve 59 dakikada bir fileleri buldu.

KONTRATAKTA BÜYÜK FARK!

F.Bahçe kontrataktan 4 gol buldu. Bu alanda fileleri sarsamayan G.Saray, ağlarını 4 kez düşürdü. Duran toplarda ise Kanarya gol yemezken Aslan 3 gole engel olamadı.