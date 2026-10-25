Erzurum doludizgin

Erzurumspor FK
, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK
'yı 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ev sahibi takım, maçın ilk yarısında çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçmeyi başaramadı. İkinci yarıda atamayana atarlar kuralı işledi. 52'de Miguel Cardoso ve 64'te Amar Gerxhaliu'nun golleri mavi-beyazlılara 2-0'lık üstünlük getirdi. Kırmızı-siyahlılar, 70'te Kerim Çalhanoğlu ile farkı bire indirdi. Guram Giorbelidze 90. dakikada skoru ilan ederken, Erzurum ilk deplasman galibiyetini aldı: 1-3.