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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Eyüp’e bir darbe de Kasımpaşa’dan geldi

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Eyüp’e bir darbe de Kasımpaşa’dan geldi
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Süper Lig'de puan cetvelinin dibine demirleyen Eyüpspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya tek golle boyun eğdi: 0-1. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken konuk ekip, aradığı golü 37. dakikada buldu. Ali Yavuz Kol, sol kanatta kazandığı topu, Hajradinovic'e aktardı. Bu futbolcunun pasında Benedyczak, meşin yuvarladığı sol çaprazdan uzak köşeye gönderdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve 90 dakika sonunda Kasımpaşa sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde tek galibiyeti olan Eyüpspor, üst üste 6. yenilgisini alırken, Kasımpaşa son iki maçından üç puanla ayrılmayı başardı.
#EYÜPSPOR #SÜPER LİG #KASIMPAŞA
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Eyüp’e bir darbe de Kasımpaşa’dan geldi
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