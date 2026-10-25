‘Osimhen’i durdururuz’

F.Bahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Mevkidaşı Osimhen hakkında, "Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz. Ancak aynı sahada hepimiz eşitiz. Stoperlerimizin Osimhen'in hızını kapatıp, üstünlük kuracağını düşünüyorum. Skriniar'a ve diğer stoper arkadaşlarımıza bu konuda çok güveniyorum. Konsantrasyonu yüksek tuttukları sürece bence Osimhen tehlikesini ortadan kaldırmış olacaklar" dedi.

GALATASARAY'DAN BİR ADIM ÖNDEYİZ

32 yaşındaki forvet ayrıca, "Ligde 4 maçtır gol yemiyoruz, 14 gol attık. Tecrübemizle ve kalitemizle derbide bir adım öndeyiz" ifadelerini kullandı.