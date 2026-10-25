Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Osimhen’i durdururuz’
Giriş Tarihi: 25.10.2026

‘Osimhen’i durdururuz’

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
‘Osimhen’i durdururuz’
  • ABONE OL

F.Bahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Mevkidaşı Osimhen hakkında, "Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz. Ancak aynı sahada hepimiz eşitiz. Stoperlerimizin Osimhen'in hızını kapatıp, üstünlük kuracağını düşünüyorum. Skriniar'a ve diğer stoper arkadaşlarımıza bu konuda çok güveniyorum. Konsantrasyonu yüksek tuttukları sürece bence Osimhen tehlikesini ortadan kaldırmış olacaklar" dedi.

GALATASARAY'DAN BİR ADIM ÖNDEYİZ
32 yaşındaki forvet ayrıca, "Ligde 4 maçtır gol yemiyoruz, 14 gol attık. Tecrübemizle ve kalitemizle derbide bir adım öndeyiz" ifadelerini kullandı.

#VEDAT MURİQİ #OSİMHEN #GALATASARAY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Osimhen’i durdururuz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA