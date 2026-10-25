Sara kulübeye, Lemina 11’e

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez tam kadro bir karşılaşmaya çıkacak. Bu moralle hazırlanan Okan Buruk, Fenerbahçe sınavının ilk 11'ini belirledi. Teknik heyetin son Lille zaferinin kadrosuna göre tek değişikliğe gitmesi bekleniyor. Uğurcan'ın kaledeki yeri garanti. Savunmada Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü bozulmayacak. Orta alanda Torreira'nın partneri olarak Sara'nın forması Lemina'ya geçecek. Sağda Yunus, solda Barış Alper'e 10 numarada son haftaların parlayan yıldızı Batrakov destek verecek. İleri uçta ise gol umudu Osimhen olacak. Buruk'un, büyük maçlardaki performansına ve fiziksel üstünlüğüne güvendiği için Gabonlu orta saha Lemina'yı tercih etmesi öngörülüyor.

YÖNETİMDEN 1.5 MİLYON EURO PRİM

G.Saray, ekstra primi derbide devreye sokacak. Sezon içerisinde önemli maçlar için belirlenen bu kriter, Fenerbahçe maçında da işleyecek. Yönetim, geçen yılki 1.5 milyon Euro'luk ödüle bu sene de devam edecek. Galatasaray, derbiyi kazanması halinde takım olarak prime hak kazanacak. Başkan Dursun Özbek de maçtan önce Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret edecek ve oyuncularına moral verecek.