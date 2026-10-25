Son fire Ümit

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Ümit Akdağ da katıldı. 23 yaşındaki savunmacının sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit eldi. Ümit'in, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyeceği ancak sonraki hafta özel bir bandajla oynama ihtimali olduğu belirtildi. Bu arada genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle camiadan özür diledi.

İTALİANO TEPKİSİ

Beşiktaş'tan, bir YouTube programında Vincenzo İtaliano hakkında yapılan benzetme için açıklama geldi. Açıklamada, "Teknik direktörümüz İtaliano başta olmak üzere, camiamızın herhangi bir ferdi ile ilgili olarak terbiye sınırlarını aşan ifadelerde bulunulması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez. İtaliano'nun işine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğu, kazanma hırsını ve heyecanını futbolcularımıza ne kadar iyi aktarabildiği taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmışken böyle bir yorumda bulunulmasının takdirini kamuoyuna bıraktığımızı ifade eder; basın meslek etik ilkeleri çerçevesinde yapılan haber veya yorumları tenzih ederiz" denildi.

AGBADOU VE EMİRHAN'A DÖNÜŞ

Crystal Palace maçında yenilen hatalı goller, Beşiktaş teknik heyetini çözüm arayışına yöneltti. Djalo, 2. golde topu rakibe adeta servis etmiş, Ümit Akdağ ise 77. dakikada kırmızı kart görmüştü. İtaliano'nun ligde Agbadou ve Emirhan Topçu tandemine dönmeyi planladığı belirtildi.