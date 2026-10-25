Stoperde Skriniar’ın yanına Mert sürprizi

F.Bahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Mert Müldür, takımla birlikte çalışmalara başladı. Derbide forma giyebilecek duruma gelen başarılı savunmacı, teknik direktör İsmail Kartal'ın stoper bölgesi için değerlendirdiği isimler arasına girdi. Savunma hattındaki tercihini netleştirmeye çalışan İsmail Kartal, Ake'nin sakatlığının ardından stoper bölgesinde Oppong'u bir adım önde görüyor. Ancak Mert'e de stoperde şans vererek alternatifleri değerlendirecek. Son karar, maç günü verilecek.

TAKIMA MORAL YEMEĞİ

Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli futbolcular için dün akşam özel bir yemek organizasyonu düzenlendi. Keyifli geçen gecede takıma pozitif enerji aşılandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Samandıra'da takımla bir araya gelmesi planlanıyor. Futbolcularla buluşması beklenen Yıldırım'ın, sarı-lacivertli oyunculara moral vermesi ve derbi galibiyeti yolunda takıma destek olması hedefleniyor. Camia, Galatasaray karşısında alınacak galibiyetle taraftarlara büyük bir sevinç yaşatmak istiyor.