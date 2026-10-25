Trabzonspor’da Muhammed Salah, Karadeniz derbisini bekliyor!

Trabzonspor'da, Rize maçı öncesi gözler ligde kaydettiği 8 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Muhammed Salah'ta.

Karadeniz ekibinin, bu sezon evinde oynadığı Başakşehir (2), Gençlerbirliği (1), Galatasaray (3) ve Beşiktaş (1) müsabakalarında rakip fileleri boş geçmeyen Mısırlı süper star, iç sahada 7 gol ve 2 asist katkısı verdi.

Taraftarı önünde ortaya koyduğu istikrarı deplasman maçlarına da taşımak isteyen deneyimli oyuncu, 4 dış saha karşılaşmasında sadece 1 kez ağları sarsabildi (Amed Sportif Faaliyetler-1 gol). Rize deplasmanında Salah'ın performansı, Fırtına'nın hücum gücü açısından belirleyici unsurlardan biri olacak. 34 yaşındaki oyuncu, Karadeniz derbisinde takımının en önemli gol silahı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör