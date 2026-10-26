AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu açıkladı! "Bu futbolcular yerli statüsünde sayılacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, "Bugün 8 devletin 2025 yılında toplam milli geliri yaklaşık 2,5 trilyon dolar. Mal ve hizmet ticareti birlikte değerlendirildiğinde 1,5 trilyon doları bulmaktadır. Bu tabloyu tek bir ekonomi olarak düşündüğümüzde Türk Devletleri Teşkilatı ekosistemi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme konumuna gelmiştir. 2025'in ilk 9 ayında Türk Devletleri Teşkilatı ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 6 civarında gerçekleşmiştir. Bu küresel büyümenin yaklaşık 2 katına tekabül etmektedir. Türkiye'nin bu coğrafyayla ticaret ise Türk dünyasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olmuştur. Müteahhitlerimiz bugüne kadar stok olarak Türk devletlerinde 124 milyar dolara aşan projeye imza atmıştır. Aşkabat'tan Astana'ya, Bakü'den Bişkek'e, havalimanlarında yollarda, fabrikalarda, limanlarda Türk müteahhitlerinin alın teri çok açık bir şekilde görülebilir. Bununla birlikte geçen yıl Türk devletlerinden ülkemize yaklaşık 3,3 milyon turist gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'ORTA KORİDOR'UN TÜRKİYE'YE ÜRETİM ETKİSİ 114 MİLYAR DOLAR'

Türk dünyasının potansiyelini ortak ekonomik kapasiteye çevirecek mekanizmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını söyleyen Zorlu, "Entegrasyonun başarısının ticaret hacmiyle olduğu kadar ortak yatırımlarla birbirine bağlanan tedarik zincirleriyle ve sınır geçiş maliyetlerinin düşürülmesiyle ve en önemlisi teknolojide ortaklaşma ve transferle yapılabileceğine inanıyoruz. Türk devletleri dünyanın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin yüzde 10,6'sına yani yaklaşık 19,9 trilyon metreküpüne sahiptir. Türkmenistan tek başına 13,6 trilyon metreküple dünyada 4'üncü sırada durur. Toplamına bakıldığında bugün dünyada en çok mücadele alanını tetikleyen kritik mineraller açısından devletlerimiz büyük bir potansiyel taşımaktadır. Çin'den başlayıp Orta Asya, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinde Avrupa'ya uzanan Orta Koridor ise Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi için tarih bir fırsat sunmaktadır. Bu Koridor'dan geçen yüklere baktığımızda 2022'de 1,7 milyon tonken 2025'te ortalama 4,1 milyon tona çıktığı görülecektir. Yani yılda ortalama yüzde 34'lük bir artış söz konusudur. Dünya Bankası, gerekli yatırımlar yapılırsa, 2030'a kadar bu Koridor'da ticaretin 3 katına çıkacağını öngörmektedir. Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre Orta Koridor'un bu şekilde takip edilmesi durumunda Türkiye'ye üretim etkisi 114 milyar dolar, yıllık istihdama katkısı da en az 144 bin kişiye tekabül etmektedir. Kısacası Türk dünyasının elinde kaynak, kapasite ve nüfus var" dedi.

'TÜRK DÜNYASI KADIN DİPLOMASİ FORMU DÜZENLENECEK'

Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü projesinde de son aşamaya gelindiğini belirten Zorlu, "Tüm bunların yanı sıra tarih boyunca Türk kadının toplumdaki birleştirici ve toparlayıcı rolü ve etkisi destanlara konu olacak kadar güçlü ve belirleyici olmuştur. Bağlarımızın daha da güçlenmesinde çok önemli rol oynayacağına inandığımız kadınlarımızın da desteğine başvurmak, faaliyetlerimizin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sunacaktır. Bu çerçevede Başkanlığımızın koordinasyonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığıyla birlikte 30 Ekim tarihinde TDT üye ve gözlemci ülkelerden davet ettiğimiz kıymetli Türk hanımlarının katılımıyla Türk Dünyası Kadın Diplomasi Forumu düzenlenecektir. Ayrıca Türk devletleri arasında kurulacak 'Kadın ve Aile Konseyi' için de son aşamaya gelinmiştir. İşte böylesine önemli bir dönemde, 29-30 Ekim tarihlerinde 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi Türk dünyasının ortak geleceğine yönelik istişareler açısından özel bir anlam taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda anlaşmanın imzalanması öngörülen zirve, Türk devletlerinin liderlerini Ankara'da bir araya getirerek, mevcut iş birliklerinin değerlendirilmesine, yeni ortaklık alanlarının ele alınmasına ve gelecek dönemin önceliklerinin belirlenmesine ivme kazandıracak" diye konuştu.

"YERLİ STATÜSÜNDE SAYILACAKLAR"

Ayrıca Türk devletleri arasında ortak Müzekart uygulamasının da devreye girmesiyle nesillerin birbirini doğrudan ve engelsiz biçimde tanıma fırsatı bulacağını ifade eden Zorlu, "Bu uygulama gerçekten geniş tarihimizi, medeniyetimizin derinliğini dikkate aldığımızda ülkelerimiz arasında yakınlaşmayı artıracak ciddi uygulama olacak. Müzekart uygulaması turizmde hareketliliği artıracak diye düşünüyoruz. Bununla birlikte seyahati artırmaya yönelik havalimanlarımızda Türk devletleri vatandaşları için ortak bir kontuar kurulması konusunda çalışmalar da şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Bir diğeri sporda atılacak köprü adımıdır; buna futbolla başlıyoruz. Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız. Ve bununla eş zamanlı olarak planlanan bir başka husus da iki yılda bir düzenlenmesi planlanan 'Türk Devletleri Futbol Kupası' olacaktır. Türk dünyasında ticareti dijital sahaya taşıyacak ve güçlendirecek ortak bir e-ticaret platformunun da kurulması konusunda mutlaka sağlanmış durumdadır" dedi.

'TARİHİ BİR RESEPSİYON GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Ayrıca zirve programına ilişkin bilgiler veren Zorlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yer alan Millet Ormanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Burası ülkemizin tarihsel duruşu ve kimliğiyle geleceği en güçlü mesajlardan birini vereceği eşsiz bir yerleşke olacak. Ülkelerimiz arasındaki tarihsel ve kültürel bağların bir nişanesi olarak 16 Türk devletinin bayrağının tam ortasında Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtlarının birebir örneği kıymetli devlet başkanları huzurunda dünyaya duyurulmuş olacak. Ayrıca tamamen yeniden inşa edilen Medeniyetler Parkı'nın girişinde milletimizin Anadolu'daki varlığını kayıt altına alan Ahlat Mezar Taşları'nın replikası ile her üye ülkeyi temsil eden otağlar ve dünyaca ünlü tarihi yapıtlar da yer almaktadır. Yeniden oluşturulan Malazgirt Çadırı'nda ise her ülkeyi temsil eden atlarla birlikte muhteşem bir gösteri ortaya koyulacak. Aynı gün Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderlerin katılımı ile tarihi bir resepsiyon gerçekleşecek. Bununla birlikte yine 29 Ekim'de Millet Ormanı'nda düzenlenen programın, o seramoninin tüm vatandaşlarımız için 30 Ekim tarihinde yeniden icra edileceğini de buradan paylaşmak isterim. Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi bu temayla ve böylesine büyük bir coşkuyla ve başlangıçla gerçekleşmiş olacak. Zirve ile birlikte teşkilatın dönem başkanlığı da Türkiye'ye geçecek. Dolayısıyla bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşları da son derece yoğun bir dönemi beklediğini bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör