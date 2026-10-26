Benhur Keser: Bize inanmaya ve güvenmeye devam edin!





Benhur Keser açıklamasının devamında; "Süre alsın ya da almasın, sahada ve saha dışında elinden geleni yapan, karakter gösteren bütün takım arkadaşlarımı kutluyor ve bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Lig uzun bir maraton. Bu süreçte illa ki böyle şeyler olacak. Biz, taraftarıyla ve şehriyle inanmış, kenetlenmiş bir aileyiz. Bizi desteklemeye, bize inanmaya ve güvenmeye devam edin. Çünkü bu takım, bu şehir ve bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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