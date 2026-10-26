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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:10

Beşiktaş 10 maçtır evinde kaybetmiyor!

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi ve ligde evinde oynadığı 10 maçta da mağlup olmadı.

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İHA
Beşiktaş 10 maçtır evinde kaybetmiyor!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Kartal, bu skorla evinde oynadığı müsabakalarda kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı.

Avrupa'da Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0, Marsilya'yı 4-1 yenen ve son olarak da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor 2-1 ve İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 25 gol atarken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İSTANBUL BAŞAKŞEHİR #BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Beşiktaş 10 maçtır evinde kaybetmiyor!
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