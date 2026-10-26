Beşiktaş 6 maç sonra kalesini gole kapadı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu müsabakayla uzun bir aranın ardından kalesini de gole kapamayı başardı.

Kara Kartal, ligde ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamamıştı.

Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 ve Trabzonspor'a 2-0 kaybeden Beşiktaş, Kocaelispor'u ise 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde ise Marsilya'yı 4-1 ve Hoffenheim'i 3-2'lik skorlarla geçerken, Crystal Palace ile de 2-2 berabere kaldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör