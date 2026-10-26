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Giriş Tarihi: 26.10.2026 17:56 Son Güncelleme: 26.10.2026 18:06

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR CANLI | Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor! İşte Vincenzo Italiano'nun 11'i...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele öncesinde Vincenzo Italiano'nun 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR CANLI | Beşiktaş, Başakşehir’i konuk ediyor! İşte Vincenzo Italiano’nun 11’i...
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Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın görev yapması beklenmiyor.

İŞTE 11'LER

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok.

NOTLAR

Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR CANLI | Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor! İşte Vincenzo Italiano'nun 11'i...
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