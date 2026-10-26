Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Başakşehir'i de boş geçmedi!
Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:03

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Başakşehir'i de boş geçmedi!

Beşiktaş'ın Beninli on numarası Junior Olaitan, Crystal Palace maçından sonra Başakşehir karşısında da fileleri havalandırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Beşiktaş’ta Junior Olaitan, Başakşehir’i de boş geçmedi!
  • ABONE OL
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.

Geçtiğimiz hafta içinde Dolmabahçe'de oynanan Crystal Palace mücadelesinde kaydettiği golle 2-2'lik beraberlik sonucu takımına 1 puanı getiren Olaitan, Başakşehir müsabakasını da boş geçmedi.

Süper Lig'de de bu sezon ilk gol sevincini yaşayan Olaitan'ın, Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #BAŞAKŞEHİR #JUNİOR OLAİTAN #TRENDYOL SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Başakşehir'i de boş geçmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA