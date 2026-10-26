Bursaspor liderlik koltuğuna oturdu; Iheanacho rekorları altüst etti

Trendyol 1'inci Lig'de 12'nci hafta heyecanı yaşanırken, sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Bursaspor, deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşılaştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Bursa ekibi, Kayserispor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek liderlik koltuğuna yükseldi. Karşılaşmada takımını 3-2 öne geçiren kritik gole imza atan Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı. Bu sezon forma giydiği 12 maçın tamamında skor üreten tecrübeli forvet, her hafta kendi rekorunu kırmaya devam ediyor.

METİN OKTAY VE SAFFET SANCAKLI'NIN REKORUNU GERİDE BIRAKMIŞTI

Türk futbol tarihinde geçmişte üst üste 9 maçta gol atma başarısı gösteren Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay (1962-1963 sezonu) ile Kocaelispor formasıyla bu rekora ortak olan Saffet Sancaklı'yı (1995-1996 sezonu) haftalar önce geride bırakan Iheanacho, serisini 12 maça çıkararak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör