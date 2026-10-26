CANLI | Çaykur Rizespor-Trabzonspor! İlk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Franculino
Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Ligde bu sezon sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan Rizespor; Samsunspor'a 2-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.
Deplasmanda oynadığı ilk 4 maçta mağlubiyet yaşamayan yeşil-mavili ekip, geçen hafta Süper Lig'de ilk kez karşılaştığı Çorum FK'ye 2-1 yenilerek bu seriyi sonlandırdı.
Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan Rizespor, Trabzonspor karşısında puan alarak, taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor.
49. RANDEVU
Trabzonspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rize'de oynayacakları müsabakada Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki 48 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 95 gole Rizespor ise 44 golle karşılık verdi.
RİZE'DE OYNANAN MAÇLAR
İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezon Rize'deki kötü gidişatını durdurdu. Rize deplasmanında daha önceki 4 sezonda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon rakibini 2-1 yenmeyi başardı.