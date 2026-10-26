CANLI | Çaykur Rizespor-Trabzonspor! İlk 11’ler belli oldu...

Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ligde bu sezon sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan Rizespor; Samsunspor'a 2-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

Deplasmanda oynadığı ilk 4 maçta mağlubiyet yaşamayan yeşil-mavili ekip, geçen hafta Süper Lig'de ilk kez karşılaştığı Çorum FK'ye 2-1 yenilerek bu seriyi sonlandırdı.

Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan Rizespor, Trabzonspor karşısında puan alarak, taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor.